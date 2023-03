AfD-Anfrage: Nur 0,9 Prozent Elektro-Autos in Sachsen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Ich erwarte von jedem Wähler (m, w) dieser Öko- Terrroristen, daß er sich ein E- Auto kauft und sein Haus komplett energetisch saniert incl Wärmepumpe. Dann kann sich der Rest für das entscheiden, was er für richtig hält. Stop grn, bevor es zu spät ist. Und es ist schon verdammt spät.

13.03.2023 - 09:19

Das Vorhaben in Deutschland und weltweit alle Fahrzeuge elektrisch anzutreiben, wird schon allein am Rohstoffmangel scheitern.

Hinzu würde noch der immense Elektrosmog kommen, der jetzt schon durch die Elektrogeräte sehr hoch ist, auf Mensch und Natur sehr negative Einwirkungen haben.

Auch synthetischer Kraftstoff wird beim Betreiben verbrannt und erzeugt genauso CO2 wie Benzin oder Diesel. Angeblich nur so viel wie der Natur entnommen wird, wie die Experten sagen.