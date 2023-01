Ab Jahreswechsel gilt Importstopp für russisches Rohöl

Grotesk ist die Sanktionspolitik deshalb, weil die Sanktionen vor allen das Rohöl betreffen. Andere Staaten (außerhalb Europas) kaufen weiterhin russisches Erdöl ein und verarbeiten dieses zu petrochemischen Produkten, die wir überteuert einkaufen.

Von wegen, Wladimir Putin sei allein schuld, dass Europa in der Energiekrise stecke. Es ist nach wie vor die groteske Sanktionspolitik auch unserer Ampel-Regierung, die für die Energiekrise verantwortlich ist.

Seit Jahreswechsel gilt nun der EU-Import-Stopp für Rohöl aus der Russischen Föderation [siehe Bericht »n-tv«]. Die letzten Öl-Pipelines sind still. Russische Tanker dürfen schon seit dem 5. Dezember nicht mehr ihre Fracht entladen.

Wem schadet dies? Der deutschen Industrie! Zuerst bekommen es die ostdeutschen Raffinerien in Schwedt, in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt zu spüren. Sie bekommen zunächst teuren Ersatz, auf Kosten der Allgemeinheit.

Grotesk ist die Sanktionspolitik deshalb, weil die Sanktionen vor allen das Rohöl betreffen, das direkt aus Russland kommt. Denn andere Staaten (außerhalb Europas) kaufen weiterhin russisches Erdöl ein und verarbeiten dieses zu allerlei petrochemischen Produkten, die wir dann überteuert einkaufen. Das gilt nicht nur für Benzin, Diesel, Kerosin, sondern auch für viele andere Produkte auf Erdölbasis. Dieser Prozess, nämlich der Weiterverarbeitung günstigen russischen Öls zu anderen Produkten, wird der deutschen Industrie genommen. Sie muss nun Rohöl woanders zu erhöhten Preisen einkaufen.

Damit tritt ein, wovor viele Experten, aber auch einige Politiker wie Beatrix von Storch, Alice Weidel oder Sahra Wagenknecht schon lange gewarnt haben: Die Sanktionen schaden Deutschland mehr als Russland. Bezahlen muss unsere Wirtschaft und somit auch unsere Gesellschaft.

Die langfristige Trennung der EU-Staaten von günstigen russischen Rohstoffen könnte sich zur wirtschaftspolitisch dümmsten europäischen Fehlentscheidung des Jahrhunderts entpuppen. Die Amerikaner und Ostasiaten wird es freuen. Kein Kontinent demontiert sich selbst mit einer solchen Entschlossenheit wie Europa. Denn alle Industrie-Investoren wissen: Man produziert und investiert am liebsten dort, wo die Rohstoffe und Energiepreise und gesetzlichen Einschränkungen besonders gering sind. Europa gräbst sich als Industriestandort sein eigenes Grab.