Aachener Bischof meint, Katholische Sexuallehre ist »unterkomplex«

Der Synodale Weg sei der richtige Weg, die katholische Lehre umzukrempeln und eine neue Lehre einzuführen, meint der Aachener Bischof Helmut Dieser.

Der Aachener Bischof Helmut Dieser will den Papst vom Synodalen Weg überzeugen, vor allem, um Homosexualität in der Kirche salonfähig zu machen. Das berichtet katholisch.de. In einem Interview mit der Deutschen Welle erklärte Dieser, dass der Papst selbst zum Mut zur Entscheidung aufgerufen habe. Das Franziskus den deutschen Synodal-Sonderweg bereits verurteilte, verschwieg Dieser allerdings. »Ich würde ihm gerne verständlich machen, dass ich gerade all das machen will, was er uns vorschlägt,« so Dieser.

Zwischen dem 14. und dem 18. November weilen die deutschen Bischöfe zu ihrem traditionellen Ad-limina-Besuch im Vatikan.

Dieser beschimpfte gleichzeitig seine eigenen Kirche: Der jetzige Stand der kirchlichen Lehre zur menschlichen Sexualität sei »unterkomplex«, fabulierte er. Die katholische Kirche könne homosexuellen Menschen nicht mehr signalisieren, dass ihr Empfinden unnatürlich sei und sie deshalb enthaltsam leben müssten, erklärte er mit theologischem Halbwissen.

Er selbst sei lange der Meinung gewesen, dass Homosexualität eine Einschränkung von Sexualität sei, fügte er hinzu. Doch er habe gelernt, dass diese Sichtweise theologisch nicht zwingend sei. Die Ausbildung in einem deutschen Priesterseminar hat also wieder einmal ganze Arbeit geleistet.

Natürlich nutze der Bischof die Gelegenheit auch. Um gegen vermeintlich »rechte« Kräfte in der Politik zu hetzten. Er mache sich Sorgen, um die Demokratie in Deutschland und verstehe sich als »ein Mahner des demokratischen Grundverständnisses.«