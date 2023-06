Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

01.06.2023 - 08:46

„Umfrage der Freien Welt

99,2 Prozent der FW-Leser finden, dass Habeck zurücktreten solle“ …



Was für ihn – aber auch sein Annchenchenchen – schon deshalb nicht mehr möglich scheint, da sie ihre Ernte in den USA schon einfuhren?!





Ja mei, trotzdem … und Himmel wie Allahu Akbar:



… „Auch in den Medien verdüstert sich das Bild Habecks schlagartig“ immer mehr. „Das "Handelsblatt" sieht ihn "vom Posterboy zum Patzerboy" fallen, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland bis "Capital" wird die Vokabel Habeck-"Entzauberung" spazieren geführt, die "Frankfurter Rundschau" wähnt gar die "Habeck-Dämmerung", der "Spiegel" fragt: "Was nun, Häuptling Silberzunge?" und unterstellt dem Wirtschaftsminister in einer Kolumne Doppelmoral. Habeck setze auf die klimaschädlichen Tankertransporte mit Frackinggas aus den USA, im Inland sei die Methode aber weiterhin tabu, "obwohl sich mit ihrer Hilfe der deutsche Gasbedarf für das nächste Vierteljahrhundert decken ließe". …





Da das Ole und der Chrischan ihn zu ´ihrem` persönlichen Machterhalt scheinbar aber weiterhin im Amt ´halten`:



Werden sie - als Konsequenz daraus - in Kürze deshalb samt dem kompletten Gestell der Ampel ´insgesamt` geschlichen ´werden`???