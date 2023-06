99% der FW-Leser finden, dass die Mainstream-Medien die Ampel-Regierung beschützen

Deutschland ist in die Rezession geraten. Das Wachstum ist bei Null angekommen. Die Inflation frisst die Vermögen und Gehälter der Bürger. Doch die Kritik an der Ampel-Regierung in den Mainstream-Medien fällt milde aus. Selbst die missratenen Aussagen von Annalena Baerbock, die vor dem Europarat davon sprach, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden, wurde von den Mainstream-Medien unter den Teppich gekehrt. Die Politik von Robert Habeck mit ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Industrie und die Bürger wird verharmlost.