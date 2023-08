98,2% der FW-Leser meinen, dass die Grünen Politik gegen das eigene Land machen

Die Ampel-Regierung hat Deutschland geradewegs in die Rezession geführt. Die Verschuldung der staatlichen Haushalt hat in absoluten Zahlen Rekordwerte erreicht. Die Migrationszahlen sind so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie ihre Miete und ihre Strom- und Heizkosten bezahlen sollen. Die Inflation macht das Einkaufen im Alltag immer schwerer.

Ausgerechnet in dieser Lage kommen vom Lager der Grünen immer wieder Forderungen, dass Deutschland und die Deutschen mehr abgeben sollen. Das stößt auf heftige Kritik vieler Bürger.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Johannes Wagner erklärte auf Twitter, dass Deutschland eine moralische Verpflichtung dazu habe, von seinem Wohlstand abzugeben:

»Es ist so schade, dass so viele Menschen nicht sehen (wollen?), was für einen unglaublichen Wohlstand wir in Deutschland haben. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde. Wir können noch so viel geben. Und haben auch eine moralische Verpflichtung dazu.«

Wir fragten unsere Leser der Freien Welt:

»Grüne meinen, Deutschland solle vom Wohlstand mehr abgeben: Machen die Grünen Politik gegen die eigene Bevölkerung und das eigene Land?«