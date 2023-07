96,4 Prozent der FW-Leser befürchten, dass die Migrations-Politik zu Zuständen wie in Frankreich führt

Die Aufstände in den Vororten französischer Großstädte haben gezeigt, dass die Integration von Migranten aus Nordafrika und dem Nahen Osten in Frankreich fehlgeschlagen ist und viele soziale Probleme ungelöst sind. Sind solche Zustände auch in Deutschland möglich?

Wir fragten unsere Leser:

»Wird die Migrationspolitik der Merkel- & Ampel-Regierung zu Zuständen wie in Frankreich führen?«

6.885 Leser der Freien Welt haben an der Umfrage teilgenommen.

96,4 Prozent (6.636 Stimmen) der Leser stimmt der Aussage zu. Sie befürchten, dass die Folgen der Migrations-Politik der Merkel- und Ampel-Regierung zu Zuständen wie in Frankreich führen werden.