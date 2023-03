96,3 Prozent für Verhandlungen statt Waffen im Ukrainekrieg

Deutschland liefert Panzer in ein Kriegsgebiet. In der Ukraine kämpfen deutsche Panzer wieder gegen Russen. Unterdessen leidet das Land unter der Inflation und Energiekrise, die durch die Sanktionspolitik verschärft werden. Immer mehr Menschen wünschen sich, dass die Politik die Kriegsspirale durchbricht und verstärkt auf Verhandlungen setzt. In vielen deutschen Städten gingen die Menschen auf die Straße, um für Friedesverhandlungen statt Kriegseskalation zu demonstrieren.

Wir fragten unsere Leser:

»Friedensdemonstranten fordern Verhandlungen statt Waffen: Soll die Ampel-Regierung ihre Waffenlieferungen stoppen und eine Initiative für Friedensverhandlungen mit Russland starten?«

9.215 Leser der Freien Welt haben an der Umfrage teilgenommen.

96,3 Prozent (8.870 Stimmen) der Leser fordern einen Stopp der Waffenlieferungen und eine Initiative für Friedensverhandlungen.

3,2 Prozent (297 Stimmen) der Leser sind gegen diese Forderung.

0,5 Prozent (48 Stimmen) konnten sich nicht entscheiden und votierten für weiß nicht.