Heute vor 90 Jahren wurde Hitler durch Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Hitlers Politik, vor allem die Entsendung deutcher Panzer und anderem Kriegsgeräts gen Osten, brachte bisher nicht gekanntes Leid über die Menschen. Zerstörung, Vernichtung, Vertreibung und millionenfacher Tod standen am Ende.

Hitler hat am 30. Januar 1933 nicht die »Macht ergriffen«, wie es oftmals - falsch - beschrieben wird. Tatsächlich wurde seine Partei bei der Wahl zuvor ganz demokratisch stärkste Fraktion im Parlament und er selbst wurde von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Bis dahin lief alles entsprechend den demokratischen Regeln der Weimarer Republik. Hitler wurde also ein gewisses Maß an Macht durch Hindenburg übertragen; nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Dass seine Partei mit ihm an der Spitze der Regierung dann aber innerhalb kürzester Zeit die ohnehin wackeligen demokratischen Strukturen der Weimater Republik aushebelten, garantierte Menschen-, Grund- und Freiheitsrechte erst beschränkte und dann komplett vernichtete, um letztlich Deutschland in einen totalitären Staat zu verändern, ist geschichtlich hinlänglich bekannt.

Obwohl sich seine Regierung bemühte, den eigenen Friedenswillen immer wieder zu betonen (die NSDAP verstand sich selbst nach außen hin als Friedens-, Umwelt- und Heimatschutzpartei), war durchaus bekannt, dass der Antialkoholiker und Vegetarier Hitler in seinem Pamphlet ganz andere Ziele definiert hatte.

Die Liste der Verbrechen, die sein totalitäres Regime begangen hat, würde hier den Rahmen sprengen; außerdem sollten die meisten dieser Verbrechen in der Zwischenzeit hinlänglich bekannt sein. Seinen Untergang leitete es selbst ein, als es Panzer und anderes Kriegsgerät gen Osten schickte. 24 Millionen Menschen aus der damaligen Sowjetunion verloren ihr Leben, das ist die höchste Zahl an Verlusten in den Kriegsjahren 1939 bis 1945. Im damaligen Deutschen Reich verloren knapp acht Millionen Menschen ihr Leben.

Panzer aus Deutschland gen Osten zu schicken bringt keinen Frieden; solche Handlungen bedeuten in ihrer Folge Tod, Zerstörung und Vertreibung.