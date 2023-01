40.000 Unterschriften gegen Plan zur Sexualerziehung von 3-Jährigen gesammelt

Selbstbefriedigung ab 3: in Spanien stehen Eltern Kopf und klagen gegen Frühsexualisierung im Kindergarten.

Die Spanische Stiftung Christlicher Juristen beantragt vor der Kammer für Verwaltungsstreitigkeiten des Obersten Gerichtshofs von Katalonien vorsorgliche Maßnahmen. Sie fordert die Generalitat auf, das Unternehmen zu zwingen, sein Bildungsprogramm CoEduca’T aufzugeben. Ein geschlechtersensibler, affektiv-sexueller Erziehungsplan, der Kindern bereits im Alter von 3 Jahren Masturbation beibringt, wie iFamNews berichtet.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist Teil eines strittigen Verfahrens, mit dem die Nichtigerklärung des Programms mit der Begründung angestrebt wird, dass es gegen mehrere in der Verfassung verankerte Grundrechte verstößt, wie das Recht auf Schutz der Jugend und der Kindheit und das Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder gemäß ihren religiösen oder moralischen Überzeugungen zu entscheiden.

Die Anwaltsvereinigung prangert an, dass der CoEduca’T-Plan für den zweiten Zyklus der Kindererziehung (3-5 Jahre) unter anderem vorsieht, »Masturbation in der frühen Kindheit als Übung zur Selbsterkenntnis und zur Erforschung von Freude und Vergnügen im Kontakt mit dem eigenen Körper zu behandeln.«

Die Präsidentin der Christlichen Anwälte, Polonia Castellanos, prangert an, dass »das Programm auch die Betrachtung von audiovisuellen Szenen in der Klasse beinhaltet, in denen verschiedene Arten von Beziehungen dargestellt werden«. Sie nennt den CoEduca’T-Plan einen »Irrweg«. Es sei eine Einmischung der Politiker in die Erziehung unserer Kinder, »die die Kinder verdirbt und ihre Kindheit zerstört,« fügte sie hinzu.