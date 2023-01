22. Januar 2023: Milliarden Asiaten feiern heute das Mond-Neujahrsfest

Dieses Jahr fallen das chinesische Neujahrsfest (Chūnjié, 春節) und das koreanische Neujahrsfest (Seollal, 설날) auf den 22. Januar. Internationale Konzerne und Organisationen feiern mit den Asiaten und begrüßen das Jahr des Hasen.

China und Korea haben neben dem internationalen Kalender auch ihren alten Kalender bewahrt. Dieser Kalender ist ein Lunisolar-Kalender bzw. ein Mond-Sonne-Kalender. Das bedeutet, dass sich das Kalenderjahr sowohl nach wichtigen Kennzeichen des Mondjahres als auch des Sonnenjahres ausrichtet. Das chinesische Jahr hat 365 Tage plus Schaltmonate. Praktisch gesehen fällt das Neujahr immer auf eine Neumond-Nacht zwischen dem 21. Januar und 21. Februar des westlichen Kalenders.

Und so fallen dieses Jahr das chinesische Neujahrsfest (Chūnjié, 春節) und das koreanische Neujahrsfest (Seollal, 설날) auf den 22. Januar. Besonders in China werden zu diesem Anlass tagelang Milliarden Feuerwerkskörper verbrannt und verschossen. Das Neujahrsfest ist in China das wichtigste Familienfest, vergleichbar mit unserem Weihnachten.

Begrüßt wird diesmal das Jahr des Hasen. Viele internationale Konzerne haben sich auf die Bedeutung des chinesischen Neujahrsfestes eingestellt. Google hat für diesen Tag einen Hasen als Kunstbild auf seiner Suchseite, LEGO hat ein Mond-Neujahrs-Steine-Set herausgegeben.