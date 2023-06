21. Juni 1948: Währungsreform in der »Tri-Zone«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

21.06.2023 - 14:10

… „Heute vor 75 Jahren wurde in den drei westlichen Besatzungszonen (»Tri-Zone«) als neue Währung die »Deutsche Mark« eingeführt. Drei Tage später löste sie dann auch in Westberlin die alte Reichsmark als offizielles Zahlungsmittel ab. Es begann eine Erfolgsgeschichte ohne Gleichen.“ …



Ja mei: „Die Deutschen und die D-Mark“!!!





Und nun soll sie Geschichte bleiben?





Da ist es auch m. E. ein Segen, dass die AfD die D-Mark zurück und ein Grundrecht auf Bargeld haben will!!!