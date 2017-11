Plant die Antifa in den USA am 04. November eine Revolution?

03.11.2017 - 13:27

Ich versuche immer krampfhaft zu verstehen, was diese Anti-Fa Verbrecher und all die anderen Gesellschaftszerstörer im Schilde führen.

Als Überschrift darf sicher die neue (satanische) Weltordnung stehen. Aber bei all den Wirrungen und merkwürdigen sich teils widersprechenden Attacken und Strömungen darunter wird es schon schwieriger.

Eigentlich ist die Antifa faschistisch, gewaltbereit, gegen jeden Rechtsstaat, nennt sich aber begriffsverwirrend "Anti-Fa" (Neusprech. Krieg ist Frieden und umgekehrt) Dann wollen sie wieder links(extrem) sein. Schon der 1. Widerspruch. Dann agieren sie nicht im Kleinen, national (den Nationalstaat lehnen sie sowieso ab), sondern international, brauchen also grosse Geldgeber. Das bringt wohl Soros und all die anderen Verbrecher mit auf den Plan. Dann tun sie so, als ob sie sich mit dem Kommunismus identifizieren und graben die alte Oktoberrevolution als Vorbild aus...wem ist denn das eingefallen? Auch bei uns sind mir im Wahlkampf uralt Slogans der MLDP aufgefallen "Proletarier aller Länder vereinigt euch???" Was soll das?! Ist das nicht ein bisschen rückwärtsgewandt?? Länder? Die sollen doch zerstört werden?

In der Oktoberrevolution spielte das Judentum (Marx, Lenin?) eine sehr unrühmliche Rolle, auch die Rothschilds als Finanziers. Lenin war nach der Revolution Millionär. Marx hasste den Nationalstaat, als Jude. Dann spielten da noch die Jesuiten mit, und hohe Jesuiten müssen schwören, dass sie alles und jeden gegeneinander ausspielen werden, auch die scheinbar konkordanten Strömungen. Ziel in der Oktoberrevolution war auch, die orthodoxe (hinderliche) Kirche in Russland zu zerstören. Danach wurde eine Rothschildbank in Russland installiert.

Das Rothschildfinanzkartell hat alles im Würgegriff. Weil sich Hitler daraus befreien wollte, wurde er laut Churchill angegriffen und zerstört - bis zum heutigen Tag wird Deutschland ausgebeutet und unterdrückt.

Nun wird der Islam aktiv in unser Land geholt, was nur zu Krieg führen kann.

Und es gab Demos, wo USA-Flaggen, Israel-Flaggen und Antifa-Flaggen gemeinsam geschwenkt wurden.



Sieht irgendjemand einen roten Faden in dem Wirrwarr??