Immer mehr Schulen und Kindergärten in Schweden erziehen die Kinder gender-neutral

Freigeist 27.07.2017 - 14:19 Ich hätte Erdogan lieber im Gender-Kindergarten gesehen. Hat ihn seine Straßenkinder-Vergangenheit so diktatorisch gemacht?

Im tropisch heiß-feuchten Asien tragen Männer Wickelröcke und sind trotzdem massiv männlich, dominant und aggressiv.

tumb stone 27.07.2017 - 14:43 na da werden die hereinströmenden Musels wohl leichtes Spiel haben.. nur noch Sitzpinkler als Gegner..

Evolution ist brutal

R. Avis 27.07.2017 - 15:14 Was den Feminismus so traurig macht, ist seine falsche Zielvorgabe. Es geht nämlich eben nicht um die Aufwertung der Frau und ihre Anerkennung in der Gesellschaft, im Gegenteil. Aus Frauen sollen die besseren Männer werden, mit allen männlichen Attributen aber ohne "typisch" männliche Schwächen. Bei manchen Völkern, wie z.B. bei uns, gibt es einen deutlichen Dimorphismus, also Unterschiede bei Größe, Behaarung, oder Knochenbau zwischen den Geschlechtern. Dieser Unterschied ist bei anderen Ethnien, wie z.B. bei den Malayen, weniger ausgeprägt.

Bei uns soll nun aber das äußere Erscheinungsbild evenfalls nivelliert werden, damit man so tun kann, als gäbe es gar keinen Unterschied bis auf angeblich vernachlässigbare primäre Geschlechtsmerkmale. In der Werbung und bei Fernsehmoderatoren sieht man keine Frauen mit weiblichen Kurven; so als wären Busen, Taille, Hüfte und Po etwas, dessen man sich schämen müßte. Dagegen sind Männer in der Werbung oft nur noch anhand ihres sehr gepflegten Bartes als solche zu erkennen, weil Körperbehaarung inzwischen verpönt ist und entfernt werden muß. Das Ideal dieser Gesellschaft, die zwar freizügigen Sex begrüßt, aber weder traditionelle Väter noch Mütter sehen will, ist der androgyne Jugendliche, wo man oft erst zweimal hinsehen muß, um zu erkennen ob es Männlein oder Weiblein ist. Verpönt ist außerdem eine gewisse Beleibtheit, wie sie nun einmal in späteren Jahren auftritt und die suggeriert, daß es sich bei dem Individuum um "ein gestandenes Mannsbild" bzw. um eine mütterliche Persönlichkeit handelt. Substanz Ist in keinerlei Hinsicht gewollt, daher will man kindliche Individuen so früh wie möglich in hilflose, wehrlose, austauschbare Schablonen verwandeln.

Ich 27.07.2017 - 15:35 Die weltweit Perversen, in den bestens organisierten LGTBQ Verbänden, werden nicht müde, all den Pädophilen auf ganz "natürliche" Weise Frischfleisch zuzuführen. Die korumpierte und häufig selbst perverse Politikerkaste (siehe Cohn Bendit, Völker Beck), genießt den Schutz von den unsichtbaren Mächtigen. Mit einem gesunden Volksempfinden würden solche Gestalten ungespitzt in den Boden gerammt werden. In zerstörten Völkern, werden diese Verbrecher vom Volk bis zu ihrem Lebensende alimentiert.

Interessant zu diesem Thema ist Alain Soral, (YouTube) in Frankreich, wie viele perverse Schwule etwa aus der Modebranche, wie Pierre Berge der "Ehemann" des verblichenen Yves Laurent, gewaltigen Einfluss in der Pädophilenszene besitzen. Wer einen geschulten Blick entwickeln möchte, sollte ab und an Modezeitschriften wie Vouge durchblättern. In denen kindliche Sexobjekte, pervers und lasziv in Szene gesetzt werden. Die extrem vielen schwarzafrikanischen Models (nur nebenbei), dienen ebenfalls der subtilen Hirnwäsche, die uns zur Akzeptanz von Multikuti beeinflussen soll. All diese Dinge wirken im Unterbewusstsein. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass so geeichte Mütter, es kaum wahrnehmen, wenn ihre 13jährigen Töchter wie kleine Nutten in Erscheinung treten. "Kinder vor 80 Jahren und heute"!



ropow 27.07.2017 - 17:01 Das ist hier doch nicht viel anders. Männern hat man zwar schon früh beigebracht, dass sie Schwangerschaftskurse, Massagekurse und Wickelkurse machen müssen, nicht aber unweibliche Kurse darüber, wie sie effektiv ihre Frauen verteidigen können.



Und so stehen sie dann fassungslos daneben, wenn jemand aus einem weniger verweichlichenden Kulturkreis ihre Frau vergewaltigt, die sich bei diesem „Erlebnis“ (Mithu Sanyal, Marie Albrecht) auch noch möglichst still verhält, um - wie Lydia Benecke ihr eingeredet hat, den Vergewaltiger nicht zu unnötiger Gewalt zu nötigen - und der Ehemann aus genau denselben Gründen nur im Flüsterton und von nebenan die Polizei benachrichtigt, die sich ob soviel Erbärmlichkeit dann auch prompt verarscht fühlt.



Und während die Frau den durch ihr Zutun nun mehr Nichtvergewaltiger damit tröstet, dass er „meistens ein wunderbarer Mensch ist, der es genau so wie jeder andere verdient hat, sicher und frei zu sein“ (Selin Gören), belegt ihr Mann schon den nächsten Häkelkurs, schliesslich muss er seinen Söhnen doch auch einmal etwas fürs Leben beibringen können.

gast 27.07.2017 - 21:44 Feminismus ist auch nur eine falsche Religion. Ganz einfach.

Leider fordert die Mitgliedschaft in dieser Religion auch, dass Kinderopfer (Abtreibung) stattfinden müssen zu Ehren des Götzen. Götzen fordern immer so etwas, seit Jahrtausenden.

Hitler hat nichts anderes getan. Er hat die Juden dem Götzen Satan geopfert durch vollständige Verbrennung (gen.Holocaust) in der (gen. heiligen Stadt) Auschwitz. Anhänger von falschen Religionen, sei es Islam, Femininismus etc. werden betrogen, hintergangen und ausgebeutet - einfach nur benutzt. Leider merken sie es meist gar nicht oder zu spät.

Susanne Fozzi - Baer 27.07.2017 - 21:49 Was die meisten nicht wissen: Schwedens 'Gender - Neutralität' kommt aus Deutschland.





emil grindenau 28.07.2017 - 02:59 ist es möglich zu diesem Thema eine wissenschaftlich fundierte Erklärung des Ziels abzugeben?

Unmensch 28.07.2017 - 07:53 Da darf man nicht pauschalisieren... da muss man genauer hin schauen... da muss man differenzieren...

So sagen sie immer - um es dann genau nicht zu tun.